Hannah Williams & Mono Inc.

Als die britische Sängerin 2012 die Soul-Bühne betrat, erntete sie prompt Anerkennung von der vor zwei Jahren verstorbenen Soul-Funk-Legende Sharon Jones.

Jetzt startet Hannah Williams (Mi, 7.11., 20 Uhr) mit ihrer neuen Band The Affirmations durch und stellt den Longplayer „Late Nights & Heartbreak“ im Substage-Café vor.

Tags drauf, Do, 8.11., 20 Uhr, heißt’s eine Etage tiefer „Welcome To Hell“: Mono Inc., die vier Dunkelrocker um Mastermind Martin Engler, haben im Sommer unverhofft doch einen Nachfolger der 2017er Erfolgsplatte „Together Till The End“ in Form eines Konzeptalbums releast. -pat