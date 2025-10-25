Hans Söllner

Popkultur // Artikel vom 25.10.2025

Hans Söllner (Foto: Stefan Wiebel)

Mit dem der Mama gewidmeten „Marijuhana für’n Herrn Zimmermann“ wurde er in den 90ern zur Kifferikone.

Heiligabend feiert der 2003 vom Karlsruher Filmemacher Andreas Stiglmayr porträtierte „Bayerische Rebell“ aus Bad Reichenhall 70. – und gibt sich nach wie vor systemunversöhnlich.

Beim Solokonzert werden auch musikalische Höhepunkte aus den vergangenen 40 Jahren angestimmt – auf der persönlichen Wunschliste: „Hey Staat“, „Der deutsche Tourist (Mei Nega)“, „Der Huaba“ und „Aba olle samme Wixa“. -pat

Sa, 25.10., 20 Uhr, Festhalle Wörth

Slow Crush (Foto: Stefaan Temmerman)

Lara Hulo (Foto: Jeanette Friedrich)

