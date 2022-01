Im vergangenen Jahr ließ das „Music Resistance“-Projekt mächtig Aufhorchen.

Mit einer leicht verschlankten Besetzung machen sich Hard Boiled Wonderland nun tourtauglich. Initiiert vom Kontrabassisten Sebastian Gramss vereint das international besetzte MusikerInnenkollektiv einige der profiliertesten Improvisatoren der Kölner Szene und präsentiert in seinem „Widerklang“ eine neue politisch-poetische Performance: pointierte Text-Musik-Kollagen als Reaktion auf die unterschiedlichsten gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Themen von Flüchtlings- über Klimakrise, Fake News, Trolle, Mikroplastik, Regenwald, Müll, Konsumwahn, Digitales Leben, Me Too, Shitstorms, Greta, Rassismus und Religionskriege bis hin zur Genmanipulation. -pat