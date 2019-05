Am So, 5.5. gastieren bei einer Doom-Metal-Doppelshow die Finnen Lord Vicar und Thronehammer (UK) ab 20 Uhr in der Nordstadt.

am Di, 7.5. folgt dann ein neues Format ab 19 Uhr: Wer auf extreme Musik steht und sich mal wieder austoben oder vernetzen will, ist bei der „Hard’n’Crusty Open Stage“ exakt richtig. Das „P8 stellt Bühne, Backline, Drums und die notwendige ranzige Atmosphäre, Instrumente nicht vergessen“. -rw