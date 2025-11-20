Hard Skin, Nichts, Gewalt & Nina Marie
Popkultur // Artikel vom 20.11.2025
Langes Konzertwochenende in der Hacke.
Hoch eingestiegen wird mit der weltweit führenden Oi!-Punkband: Hard Skin aus London, die seit ihrem 96er Debüt „Hard Nuts And Hard Cunts“ die Hosenträger schultern (Do, 20.11., 20 Uhr).
Weiter geht’s mit Nichts, den Düsseldorfer New-Wave-Legenden aus den 80ern um Gitarrist Michael Clauss und Sängerin Andrea Mothes, die 2023 von Nina H. als neuer Frontfrau abgelöst wurde, dem im Mai erschienenen fünften Album „Tiefschwarz“ und ihren zeitlosen Hits „Radio“, „Licht aus“ und „Tango 2000“ (Fr, 21.11., 21 Uhr).
Und nach dem „Berlin Wut Wave“-Quartett Gewalt und ihrem Support Unbite (Stuttgart, Sa, 22.11., 21 Uhr) kommt das „vierköpfige Duo“ Nina Marie, Nebenprojekt von Thomas Götz (Beatsteaks) und Marten Ebsen (Turbostaat, So, 23.11., 20 Uhr). -pat
Alte Hackerei, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Stahlzeit
Popkultur // Artikel vom 24.01.2026
Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!Weiterlesen … Stahlzeit
No Sugar, No Cream
Popkultur // Artikel vom 16.01.2026
„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.Weiterlesen … No Sugar, No Cream
Mola
Popkultur // Artikel vom 15.12.2025
Bei Isabella Streifeneder ist „Schnee im Sommer“ und „Liebe Brutal“.Weiterlesen … Mola
Toxoplasma
Popkultur // Artikel vom 29.11.2025
Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.Weiterlesen … Toxoplasma
Abgesagt: Slow Crush
Popkultur // Artikel vom 26.11.2025
Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!Weiterlesen … Abgesagt: Slow Crush
Collectivity – „The Beauty Meets The Beast“
Popkultur // Artikel vom 20.11.2025
Beim nächsten Monatskonzert wird das Gaggenauer Musikkollektiv Collectivity wieder zum Elektro-Pop-Jazz-Orchester und präsentiert „The Beauty Meets The Beast“.Weiterlesen … Collectivity – „The Beauty Meets The Beast“
Kommentare
Einen Kommentar schreiben