Hard Skin, Nichts, Gewalt & Nina Marie

Langes Konzertwochenende in der Hacke.

Hoch eingestiegen wird mit der weltweit führenden Oi!-Punkband: Hard Skin aus London, die seit ihrem 96er Debüt „Hard Nuts And Hard Cunts“ die Hosenträger schultern (Do, 20.11., 20 Uhr).

Weiter geht’s mit Nichts, den Düsseldorfer New-Wave-Legenden aus den 80ern um Gitarrist Michael Clauss und Sängerin Andrea Mothes, die 2023 von Nina H. als neuer Frontfrau abgelöst wurde, dem im Mai erschienenen fünften Album „Tiefschwarz“ und ihren zeitlosen Hits „Radio“, „Licht aus“ und „Tango 2000“ (Fr, 21.11., 21 Uhr).

Und nach dem „Berlin Wut Wave“-Quartett Gewalt und ihrem Support Unbite (Stuttgart, Sa, 22.11., 21 Uhr) kommt das „vierköpfige Duo“ Nina Marie, Nebenprojekt von Thomas Götz (Beatsteaks) und Marten Ebsen (Turbostaat, So, 23.11., 20 Uhr). -pat