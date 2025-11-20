Hard Skin, Nichts, Gewalt & Nina Marie

Popkultur // Artikel vom 20.11.2025

Nichts (Foto: Eckhardt Joite)

Langes Konzertwochenende in der Hacke.

Hoch eingestiegen wird mit der weltweit führenden Oi!-Punkband: Hard Skin aus London, die seit ihrem 96er Debüt „Hard Nuts And Hard Cunts“ die Hosenträger schultern (Do, 20.11., 20 Uhr).

Weiter geht’s mit Nichts, den Düsseldorfer New-Wave-Legenden aus den 80ern um Gitarrist Michael Clauss und Sängerin Andrea Mothes, die 2023 von Nina H. als neuer Frontfrau abgelöst wurde, dem im Mai erschienenen fünften Album „Tiefschwarz“ und ihren zeitlosen Hits „Radio“, „Licht aus“ und „Tango 2000“ (Fr, 21.11., 21 Uhr).

Und nach dem „Berlin Wut Wave“-Quartett Gewalt und ihrem Support Unbite (Stuttgart, Sa, 22.11., 21 Uhr) kommt das „vierköpfige Duo“ Nina Marie, Nebenprojekt von Thomas Götz (Beatsteaks) und Marten Ebsen (Turbostaat, So, 23.11., 20 Uhr). -pat

Alte Hackerei, Karlsruhe

Anfang « Tempomat | Stray From The Path » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 5 und 8.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Stahlzeit (Foto: Christian Böhme)

Stahlzeit

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!

Weiterlesen …
No Sugar, No Cream (Foto: Rolf Ableiter)

No Sugar, No Cream

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.

Weiterlesen …
Mola

Mola

Popkultur // Artikel vom 15.12.2025

Bei Isabella Streifeneder ist „Schnee im Sommer“ und „Liebe Brutal“.

Weiterlesen …
Toxoplasma

Toxoplasma

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.

Weiterlesen …
Slow Crush (Foto: Stefaan Temmerman)

Abgesagt: Slow Crush

Popkultur // Artikel vom 26.11.2025

Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!

Weiterlesen …
Mario Götz (Foto: Jürgen Schurr)

Collectivity – „The Beauty Meets The Beast“

Popkultur // Artikel vom 20.11.2025

Beim nächsten Monatskonzert wird das Gaggenauer Musikkollektiv Collectivity wieder zum Elektro-Pop-Jazz-Orchester und präsentiert „The Beauty Meets The Beast“.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper