Hardcore im Quintett

Untypischerweise ohne große US-Bands kommt dieses fünffache Hardcoregeballer aus.

Die über Ba-Wü verstreuten Durchstarter von Soulprison feiern VÖ ihrer „Vision Of The Void“-EP und haben dazu Dagger Threat (Hamburg) und Peace Of Mind (Thüringen) geladen. Exklusiv dabei sind Minus Youth (Stuttgart), die ihre neue EP „Sun“ einweihen. Das Opening übernehmen Total Recall (Mailand). -pat