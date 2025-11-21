Hartwin Trio
Popkultur // Artikel vom 21.11.2025
Die Musik dieses belgischen Trios um den diatonischen Akkordeonisten Hartwin Dhoore ist ein Seiltanz zwischen Klassik, Folk und Weltmusik.
Seine schlichten und melancholischen Melodien werden kombiniert mit den treibenden Arrangements von der halbspanischen Escarteen Sister Flavia Escartin (Cello) und Halbbulgare Pavel Souvandjiev (Violine), Gründer des Trios Aerokorda. -pat
Fr, 21.11., 20 Uhr, Mikado, Karlsruhe
