Hartwin Trio

Popkultur // Artikel vom 21.11.2025

Hartwin Trio (Foto: Mick Pedaja)

Die Musik dieses belgischen Trios um den diatonischen Akkordeonisten Hartwin Dhoore ist ein Seiltanz zwischen Klassik, Folk und Weltmusik.

Seine schlichten und melancholischen Melodien werden kombiniert mit den treibenden Arrangements von der halbspanischen Escarteen Sister Flavia Escartin (Cello) und Halbbulgare Pavel Souvandjiev (Violine), Gründer des Trios Aerokorda. -pat

Fr, 21.11., 20 Uhr, Mikado, Karlsruhe

