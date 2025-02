Das Winterthurer Trio vereint eine Vielzahl an Genres innerhalb der Rockmusik und lässt sich mit seinem poppigen Noise, der auch die leisere Klaviatur beherrscht, am ehesten in der Nähe von Pixies, Madrugada und Wipers verorten.

Dass dabei die Kunst eine zentrale Rolle einnimmt, offenbart sich in den Artworks, Fotografien und Videos immer wieder. Support: The Fumers mit ihrem Retrosound aus fuzzigem Doom Metal, 70er-Einflüssen, Surf-Rock und Thrash-Riffs. -pat