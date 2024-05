2023 feierte Hazmat Modine ihr 25-jähriges Bestehen in New York; jetzt präsentiert die siebenköpfige, opulent instrumentierte Gruppe um Bandleader Wade Schuman mit Gitarrist Erik Della Penna die neuen Songs ihres Albums „Bonfire“.

Titel wie „Garden Of Grievance“ und „Too Fat To Fly“ sind scharfe Sozialkritiken, die sich in musikalischen Stilen von 70er-Jahre-Folk-Blues bis Rocksteady bewegen und sich mühelos ihren Kosmos aus Blues, World und Jazzelementen einfügen.

Neu dabei ist die junge Geigenvirtuosin Daisy Castro, eine echte musikalische Entdeckung! -rw