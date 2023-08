Sie sind über zwei Jahrzehnten eine dominierende Kraft in der deutschen Metalszene.

Die politisch aufgeladenen Texte und explosiven Live-Auftritte bescherten Heaven Shall Burn Fans weltweit. Auf ihrer Sommertour durch Europa stehen neben Shows auf einigen der größten und bekanntesten Metalfestivals wie „Wacken“, „Brutal Assault“ (Tschechien), „Bloodstock“ (Großbritannien), „Alcatraz“ (Belgien) oder den „Metaldays“ (Slowenien) auch handverlesene Clubvenues auf dem Plan. Special Guests: Any Given Day und Mental Cruelty. -pat