Heavy Metal Powerblade Vol. 3
Popkultur // Artikel vom 27.09.2025
Die dritte „Powerblade“ bringt wieder ein tief im klassischen Metal verwurzeltes Line-up auf die P8-Bühne.
Dabei sind die für ihren hyperschnellen, von Größen wie Judas Priest, Agent Steel und Slayer inspirierten Stil bekannten Speed Metaller Armory (Göteborg), Kerrigan (Freiburg), die mit ihren majestätischen Melodien und hymnischem Gesang an Omen, Manila Road und frühe Blind Guardian erinnern; Grendel’s Syster (Stuttgart) kombinieren Elemente aus Epic Metal, Folk und Psychedelic Rock und präsentieren ihr 2024er Album „Katabasis Into The Abaton“; Ascendancy (München) sind relativ neu in der Szene, aber tief in der US-Metaltradition verwurzelt und unter „absoluter Geheimtipp“ laufen Steel Whip (Berlin). -pat
Sa, 27.9., 13 Uhr, P8, Karlsruhe
