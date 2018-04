Heigh Chief

Die junge Band um Gitarrist Marcus Løvdal macht Chicago-Blues mit Norwegen-Swing.

Aber auch Rock, Funk, Jazz und Americana zählen zu den Inspirationsquellen des an einem Konservatorium zusammengekommenen Quartetts, das von Zeit zu Zeit Lars Christian Narum, einen der größten Hammond-Spieler Norwegens, in seinen Reihen begrüßt. An diesem Abend bei freiem Eintritt! -pat