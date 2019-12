Hello Emerson

Einen Tag, nachdem er sein zweites Album veröffentlicht hat, gastiert Songwriter Sam Bodary im Oststadt-Kulturraum.

Die Kurzgeschichten des nach dem Kochbuch von Mark Bittman benannten „How To Cook Everything“ werden live mit Pedal-Steel-Gitarre, Keyboard und Percussion interpretiert, wobei die üppig und weich arrangierten eingängigen Songs auch in zurückgenommener Triobesetzung ohne 30-stimmigem Chor, Streichquartett, Alt- und Tenor-Saxofon sowie Klarinetten an die frühen Lampchop-Alben zurückdenken lassen. -pat