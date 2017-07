Vom 23.7. bis 12.9. geht die Hemingway Lounge in die Sommerpause, doch zuvor gibt’s noch eine ganze Woche Programm!

Beim „Jazz Market“ bietet das SMA Quintett, eine Kollabo von Stuttgarter und Mannheimer Jazz-Studierenden, seine Waren feil (Sa, 15.7., 11.30-14.30 Uhr). Am So, 16.7. trifft der klassisch ausgebildete Cellist Mischa Meyer auf das Peter Lehel Quartett (19 Uhr), von Bossa Nova über Calypso bis zu Blues und Country geht’s mit Tobias Langguth und Johannes Schaedlich beim „Zarte Töne Barjazz“ an Gitarre und Bass (Do, 20.7., 19.30 Uhr).

„Wohlklingend scheppern“ lässt es die Leiningerland Band, die ihre Jazz- und Fusion-Impros oft ohne vorherige Probe aufs Publikum loslässt (Sa, 21.7., 20 Uhr), und der Rock, Soul und Blues von „Call her Sugar“ markiert das Ende der Saison (Sa, 22.7., 11.30-14.30 Uhr). Mit den „Opernarien frisch gezapft“ kommt die Lounge aus der Sommerpause zurück und lässt die gesamte Bar zur Opernbühne werden (Mi, 13.9., 19.30 Uhr). Tags drauf ist dann Martin Wacker, KSC-­Stadionsprecher, Kabarettist und noch vieles mehr, zu Gast in Ullrich Eidenmüllers Talk-Reihe „Music, life et cetera“ (Do, 14.9., 19.30 Uhr). -fd