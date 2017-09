Hemingway Lounge

Die Bar in der Weststadt ist zurück aus der Sommerpause und ebenso der Singer/Songwriter Laurie Jones (Sa, 16.9., 20 Uhr).

Dann bringt der New Yorker Ralph Lalama seinen swingenden Jazz mitsamt Quartett nach Karlsruhe (Fr, 22.9., 20 Uhr). Mit Alisa Kratzer und Marina Müllerperth stellen sich zwei vielversprechende Nachwuchs-Pianistinnen vor (So, 24.9., 19 Uhr).

Ein Quartett um Gernot Ziegler und Peter Lehel zollt am Fr, 29.9. dem Saxer Michael Brecker Tribut (20 Uhr), und am Sa, 30.9. stellt mittags um 11.30 Uhr die junge Sängerin und Pianistin Vera Mohrs „Independent Kunstliedgut“ am Flügel vor. Ihre CD „Schaum“ erscheint im Oktober beim geschmackssicheren Berliner Label Traumton.

Am Fr, 6.10., 20 Uhr bringt Thomas Siffling sein Groove Jazz Quartet mit. Der HfM-Opernnachwuchs zapft am Mi, 11.10. Opernarien frisch bei laufendem Bar­betrieb (19.30 Uhr), Boris Baggers „Graffiti Guitars“ kleiden gängige Hits in ungewohnte Klanggewänder (Fr, 13.10., 20 Uhr) und das Hohenloher Streichquartett spielt mit dem Pianisten Markus Hadulla Quintette von Schumann und Brahms (Sa, 14.10., 19 Uhr). Zudem versüßt (oder ersetzt) ein musikalisches Liveprogramm jeden Samstag von 11.30 bis 14.30 Uhr den Marktbesuch. -fd