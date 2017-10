Hemingway Lounge

Pianist Johannes Mössinger greift für sein Projekt „New By Two“ auf ein intimes Duo-Setting zurück, das perfekt zur Location passt.

Mit dem New Yorker Saxofonisten Joel Frahm ist er auf der Suche nach der Essenz seines Schaffens, das ausdrucksstark zwischen modernem Jazz und Klassik-Elementen pendelt (Mi, 18.10., 20 Uhr). Liv Wagner präsentiert in ihrem „Talentschuppen“ einmal mehr starke weibliche Stimmen aus ihrem Jazzvocals-Meisterkurs an der HfM (Mi, 25.10., 19.30 Uhr).

Das East Drive Trio um Percussionist und Tabla-Spieler Bodek Janke ist ein schillerndes Jazz-Phänomen, das jede Menge interkulturelle Energie freisetzt. Im Fokus von „Savka i Griška“ stehen osteuropäische Kinderlieder, die man so sicher noch nie gehört hat! Als Gast ist die ukrainische Sängerin Tamara Lukasheva dabei (Fr, 27.10., 20 Uhr). -er