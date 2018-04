Das Talent des Karlsruher Altsaxofonisten Jan Prax lässt sogar David Sanborn staunen.

„Du bist so jung und spielst so verdammt gut. Ich hasse dich!“ soll der Musiker bereits 2013 rausgehauen haben. Seitdem sind etliche Jahre vergangen und Prax ist noch ausdrucksstärker und technisch versierter geworden. Die besten Voraussetzungen für das Konzert mit Peter Lehel und Band in der Hemingway Lounge (Fr, 20.4., 20 Uhr).

Der musikalische Tausendsassa Lehel begleitet dort Ende April zudem die „Gloomy Sunday“-Lesungen von Zsuzsa Bánk, Autorin von „Schlafen werden wir später“ (Sa, 28.4., 20 Uhr + So, 29.4., 11 Uhr) und trifft Mitte Mai auf Manuel Fischer-Dieskau. Wie sich dessen ausgereiftes, oftmals sangliches Cellospiel mit Ideen und Spielweisen des Jazz-Quartetts mischt, dürfte spannend werden. (Fr, 11.5., 20 Uhr) -er