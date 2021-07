Rasch auf den Inzidenzsturz reagiert hat der Verein Klangkunst in der Hemingway Lounge und parallel zu seinen „Sweet Home Lounge“-Streamings für Juni und Juli ein Liveprogramm zusammengestellt.

Schon im Sommer 2020 war der Garten des Stadtklosters St. Franziskus Ort für „Musik im Grünen“, diese Reihe wird nun wieder aufgenommen: Unter Leitung von Saxofonist Peter Lehel legt die HfM-Bigband bei der „Sweet Summer Lounge“ (So, 4.7., 18 Uhr, nur bei schönem Wetter) den Fokus auf zeitgemäße, swingende und groovende Big-Band-Literatur mit Elementen aus Jazz, Soul und Pop.

Gipsy-Sound vom Feinsten verspricht Jan Jankejes „Djangos Hitparade“ (Fr, 16.7., 19.30 Uhr) im Quartett mit Sänger und Gitarrist Knebo Guttenberger. Beim eintrittsfreien „Singer/Songwriter Market“ rekapituliert Rainer Markus Wimmer „40 Jahre Liederliches“ (Sa, 17.7., 11.30 Uhr) und in Koop mit der Deutsch-Armenischen Musikgesellschaft holt das Duo Ani Aghabekyan (Violine) und Nico Benadie (Klavier) das Jubiläumskonzert „Was in meinem Herzen ist, muss heraus“ (So, 18.7., 18 Uhr) vom vergangenen Jahr nach – zum 250. von Beethoven erklingt die „Frühlingssonate“, während der 100. des armenischen Komponisten Karen Khachaturyan mit seiner Violinsonate von 1947 gefeiert wird. Dazu kommen eine weitere Rarität (Chopins „Introduction et Polonaise brilllante“) und zur Krönung Ravels Rhapsodie „Tzigane“. Außerdem gibt’s einen traditionell eintrittsfreien „Bar Jazz“-Abend der beiden Gernot-Namensvettern Ziegler und Kögel (Do, 22.7., 19.30 Uhr). -pat