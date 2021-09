Nach seiner „Sweet Summer Lounge“ startet der Verein Klangkunst in der Hemingway Lounge mit dem Herbstprogramm.

Den Auftakt markiert der „Jazz Market“ mit dem Quartett um Saxofonist Lukas Wögler (Sa, 11.9., 11.30 Uhr, Eintritt frei). Highlight des Monats: der beswingte Auftritt von Jazz-Legende Don Menza (Saxofon) und seinem Quintett feat. Trompeter Joe Magnarelli und Bassist Mini Schulz (So, 19.9., 18 Uhr).

Nach über 20 Jahren Bandhistorie hat Peter Lehel seine facettenreiche Stilistik in neuer Viererbesetzung um eine Nuance erweitert: Aus dem Karlsruher Saxofonisten, Ull Möck (Keyboard), Dirk Blümlein (Bass) und Christian Huber (Drums) ist durch einige Asien-Tourneen über die vergangenen beiden Jahre eine Band-On-The-Road zusammengewachsen – The New Peter Lehel Quartet (Fr, 24.9., 20 Uhr). Der Sound des neuen Albums „Sea Of Love“ tönt frisch, groovy, modern, offen, experimentierfreudig und immer fein arrangiert, ausgewogen pendelnd zwischen Improvisation und Komposition. Verbindendes Element ist der Blues.

„Back Together Again“ sind Sängerin Sandie Wollasch und Gitarrist Michael „Kosho“ Koschorreck (Mi, 22.9., 19.30 Uhr), die ausschließlich Eigenkompositionen vortragen. Das familiär verbundene Freiburger Trio Ostertag (So, 26.9., 18 Uhr, Foto links) gratuliert mit allen fünf Beethoven-Streichtrios nachträglich zum 250, während sich die Paolo Conte Tribute Band (Fr, 17.9., 20 Uhr) einem großen italienischen Cantautore widmet. Außerdem live und obendrein im Stream: Der „Italian Pop Market“ (Sa, 25.9., 11.30 Uhr, Eintritt frei) mit Marco Augusto, der sein neues Album „Aus Liebe zum Leben“ anstimmt. -pat