Als „Nordicana“ bezeichnet Randy Tytingvåg ihre Musik – „gefärbt vom American Songbook, aber fest verwurzelt in der norwegischen Heimat“.

Fließend mäandert sie zwischen Jazz, Folk, Roots und Pop. Ihre elegante, kräftige und zugleich sensible Stimme übermittelt berührende, persönlich gefärbte Texte. Mit dabei sind Dag S. Vagle (Gitarre/Vocals) und Erlend Egeberg Aasland (Banjo/Tenorgitarre/Vocals, Fr, 1.10., 20 Uhr). Das Lilly Thornton Quartett bildete sich 1998 und besticht einerseits durch eigene Arrangements von Jazz-Standards, zugleich aber auch Stücke aus Pop, Rock und Soul. Der Züricher Sängerin stehen Ull Möck (Piano), Axel Kühn (Bass) und Elmar Frey (Drums) Spalier (Fr, 8.10., 20 Uhr).

Jeden Samstag lädt die Hemingway Lounge zum „Jazzmarket“: am 2.10. mit Latin- und Pop-Noten mit Stephan Hardt (Vocals/Tasten), Norbert Kistner (Saxofon/Klarinette), Hilmar Hardt (Vibrafon) und Tobias Zeller (Drums), am 9.10. kommt das Philip Weyand Quartett – immer bei freiem Eintritt von 11.30 bis 14.30 Uhr. „Deutalienische Lieder“ gibt’s am Sa, 2.10., um 20 Uhr mit Marco Augusto und Rainer Markus Wimmer, frisch gezapfte Opernarien mit dem Nachwuchs von der HfM am Mi, 13.10., und „Bar Jazz“ mit Rüdiger Wolf am Do, 14.10. (je 19.30 Uhr). -fd