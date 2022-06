Hemingway Lounge

Die meisten Songs des neuen Brazil-Jazz-Repertoires von Juliana da Silva sind Kompositionen ihres Pianisten Henrique Gomide und des Bassisten André de Cayres sowie von Tony Lakatos, beschmückt mit eigenen Texten (Fr, 3.6., 20 Uhr).

Tags drauf, 4.6. folgt ab 11.30 Uhr der Italo-Pop-Songwriter und Sänger Marco Augusto solo. Am So, 5.6. sind dann ab 20 Uhr in der Reihe „Junge Klassik“ Leo Esselson (Violine), Konstantin Pointner (Cello) und Hyunhee Hwang (Klavier) zu Gast. -rowa