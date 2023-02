Hemingway Lounge

Das international besetzte Bernd Reiter & David Hazeltine Quartet spielt am Fr, 3.3., 20 Uhr, klassischen, swingenden Jazz im Stil ihrer Vorbilder, wie Cedar Walton, Steve Grossman oder Freddie Hubbard.

Das Alberto Menendez Quartet mischt Swing mit kubanischen und brasilianischen Rhythmen (Fr, 10.3., 20 Uhr). Der zweifache „Grammy“-Preisträger Ernie Watts wurde als Tenorsaxofonist weltbekannt und hat bei über 500 Produktionen mitgewirkt. An seiner Seite der deutsche Pianist Christof Sänger (Fr, 24.3., 20 Uhr).

Tags drauf spielt beim „Jazzmarket“ ab 11.30 Uhr Reiner Zieglers Band Three & More. Am So, 26.3. widmen sich dann ab 18 Uhr Cecilia Fontaine (Mezzosopran), Matias Bocchio (Bariton) und Aida Maldonado (Klavier) Mythen, Märchen und Sagen mit Liedern von u.a. Schubert, Carl Loewe und Hugo Wolf. Am Fr, 31.3. spielt dann das Jo Ambros Revolution Trio Revolutionslieder aus Europa, Süd- und Nordamerika und dem Nahen Osten. -rw