Sven Bensmann hat wieder in den Bandmodus geschaltet.

Bekannt als „Nightwash“-Sidekick oder Solo-Feelgood-Stand-up-Comedian („Yes We Sven“, „Svenomenal“) verpasst der Texter und Sänger von Hi! Spencer auch seinem Osnabrücker Indiepunkquintett ein bis dato ungekanntes Hochgefühl: Das Drittwerk „Oben“ geht lyrisch als (zweck-)optimistischstes Album so far in die Diskografie ein – ist voll von großen („Du und dieser Song“) und kleinen Lichtblicken („Würfel“). Aber auch im vollen Bewusstsein, dass das nächste Tief schon im Anflug sein könnte... -pat