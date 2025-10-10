High Desert Queen

Das 2019 gegründete texanische Stonerquartett war schon vor zwei Jahren als Support von Mario Lalli in der Hackerei, hat die Punkrockbar danach im Alleingang eingestaubt und konnte eben auch die große Masse auf der „Fest“-Feldbühne begeistern.





Diesmal bringen sie ihre „Desert Rock“-Kumpels Blue Heron aus New Mexiko mit. -pat