Hip-Hop-Jam Vol. 3

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Cypher, groovy Beats, baba Rap & mashallah Mukke.

Das MC-/DJ-Line-up wird mit der Zeit auf Instagram (@p8_karlsruhe) bekanntgegeben. -pat

Sa, 24.1., 20 Uhr, P8, Karlsruhe

