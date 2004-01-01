Hip-Hop-Jam Vol. 3
Popkultur // Artikel vom 24.01.2026
Cypher, groovy Beats, baba Rap & mashallah Mukke.
Das MC-/DJ-Line-up wird mit der Zeit auf Instagram (@p8_karlsruhe) bekanntgegeben. -pat
Sa, 24.1., 20 Uhr, P8, Karlsruhe
