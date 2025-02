„Antike Gegenstände und Veranstaltungsbühne“ labelt sich das Historisch Antik in Ötigheim, dessen März-Programm drei Konzerte umfasst.

Los geht’s mit No Sugar, No Cream. „Keine Band in Deutschland kann Americana so gut wie“ das aus Singer/Songwriter Pete Jay Funk, Heike Wendelin (Geige), Andreas Jüttner (Bass) und Frank Schäffner (Drums) bestehende Karlsruher Quartett, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sa, 1.3.).

Es folgt mit Moritz Eichin und Patrik Heid aka Mopat ein Gitarrenduo aus dem Murgtal auf Zeitreise durch sechs Jahrzehnte (inter)nationaler Musikgeschichte (Sa, 15.3.) sowie die Rabbitears Bluesband (Sa, 22.3.). -pat