„Disco-Folk mit Groove und Geist“.

Bewegung ist immer gut, auch in der Musik. Das internationale Sextett Holler my Dear liefert auf der taufrischen CD „Steady As She Goes“ den Soundtrack zum couragierten Schwimmen gegen den Strom mit ebenso eingängiger wie mitreißender Musik.

Titel wie „The More The Merrier“ oder „Forward“ setzen alle Stärken der Band gekonnt in Szene: Die Charakterstimme von Sängerin und Komponistin Laura Winkler, die häufig luftig-leichten und immer wieder überraschenden Arrangements mit Trompete, Akkordeon und Mandoline, und die stilistischen Querverweise auf Jazz, Soul, Ethno-Pop und Hip-Hop. -er