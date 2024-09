Homegrown: Duo Voltige

Seitdem sich die aus Karlsruhe stammende Saxofonistin Kerstin Haberecht und Gitarrist Lukas Roos beim Jazz-Studium an der Hochschule in Mainz kennengelernt haben, spielen sie in verschiedenen größeren Formationen zusammen – und in ihrer Duobesetzung, die durch zwei gekoppelte Loopstations erweitert wird.

Als Voltige, die im Frühjahr ihr Debüt „Maiden Flight“ releast haben, geben sie eigene Kompositionen und Lieblingsstücke zum Besten: in einer sehr persönlichen Mischung aus idyllischen Momenten, Exkursionen ins Verspielte, dunklen Klängen und swingendem Drive. -pat