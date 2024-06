Homegrown feat. Ckømz

Hinter dem Art-Jazz-Rock-Trio stehen bekannte Karlsruher Musiker.

Beeindruckt von Gitarrenheroen wie Scott Henderson oder John Scofield haben Ckømz einen eigenständigen Gruppensound geschaffen: instrumentale Rockmusik, die vertrackt ist und trotzdem groovt, überraschend und dennoch eingängig, in Blues und Jazz wurzelt und kräftig rockt! Das zählte schon in den 90ern zum Originellsten, was die hiesige Musiklandschaft zwischen Jazz und Rock hergab.

Seit einigen Jahren stehen Ralf Kast (Gitarre) mit Joachim Sendelbach (Bass) und Stefan Günther-Martens (Drums) zwei renommierte Kollegen der südwestdeutschen Szene kongenial zur Seite. -pat