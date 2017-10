Honigdieb & Columbian Neckties

Drei Hackerei-Auftritte in einem Jahr – das macht Sir Hannes so schnell keiner nach!

Mit den Idiots spielte er ein Geburtstagskonzert zum Zehnjährigen von Plüschis Punkrock-Bar und war grade eben für die gute Sache beim Benefizfestival der Supportzone Multiple Sclerosis. Diesmal gibt Hannes den Honigdieb (Do, 2.11.) und kommt mit seiner extravagant schrillen Folk-Punk-Band.

Die Columbian Neckties (Sa, 4.11.) aus Dänemark, seit ihrem Europatour-Support für die Hellacopters fest in der skandinavischen Musikszene etabliert, stehen zuverlässig für Rock’n’Roll-inspirierten Punk à la New Bomb Turks und Saints. Anschließend sorgt DJ Ugly Robin für den „60s Twist Freakout“. INKA verlost dreimal die aktuelle „Columbian Neckties“-Scheibe „It's All Gone“. Teilnahme bis 4.11. per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Columbian Neckties“. -pat