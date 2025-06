Hot Water Music

Seit ihrer Gründung 1994 ziehen Chuck Ragan und seine Post-Core-Pioniere aus Gainesville (Florida) mit ihrer rohen Energie in den Bann.

Der zum Bandjubiläum releaste zehnte Longplayer „Vows“ schließt musikalisch an „Feel The Void“ an und erweitert den etablierten Sound mit poppigen und postrockigen Einflüssen. Das klingt zwar gefälliger und zugänglicher als noch „Fuel For The Hate Game“ (1997), das Durchbruchsalbum „A Flight And A Crash“ (2001) oder „Exister“ (2012), aber nicht nur dank Ragans wunderbarer Reibeisenstimme durch und durch nach HWM, die jetzt das 30-Jährige gebührend betouren. -pat