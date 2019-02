Human Behavior

Für die „Raw And Noisy Fuzzcore Punk Madness“ sollten sich Knüppelsound-Anhänger noch etwas Restenergie vom Wochenende aufsparen.

Das Duo aus Wien und Berlin fokussiert sich auf verzerrte Bass-Riffs, harte Drums und rasselnde Vocals, festgehalten u.a. auf ihrer neuen EP „Wish You Were There“. Geballte HC-Action gibt’s die Woche drauf (Fr, 8.3., 21 Uhr) mit Dagger Threat (HH), Pain (Jena), Torch It (Gießen), Blind Fury (Nürnberg/Bamberg) und Washout (Koblenz). -pat