2014 hat der niederländische Singer/Songwriter Thijs Kuijken das Kaffeehaus in der Oststadt zum letzten Mal besucht.

Seither wurde neben dem Longplayer „Our Blood“ jüngst der Livemitschnitt „Pictures Of The Floating World“ releast, auf dem I Am Oaks bescheidene und ruhige Folk-Arrangements mit Gitarre im Kern eben jene Konzertstimmung schaffen, zu der die „Intro“ rät: „Bitte einfach bewegungslos liegen bleiben und zuhören.“ -pat