Als Duo 1992 gegründet, ist Idaho über die Jahre zu Jeff Martins Soloprojekt geworden.

2024 ist der Eigenbrötler der 90er-Slowcore-Bewegung 13 Jahre nach „You Were A Dick“ mit einem neuen Album zurückgekehrt – und „Lapse“ zelebriert die gepflegte Langsamkeit eindringlicher denn je! -pat