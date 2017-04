Impala Ray

Bay Folk nennt Rainer Gärtner den Sound des Münchner Quartetts, das amerikanische Country-Romantik mit bayerischen Anklängen verbindet.

Da wird die Tuba aus ihrer gewohnten Volksmusik-Umgebung herausgerissen und das Hackbrett hört sich doch tatsächlich an wie eine Mischung aus Mandoline und Synthie! Smarte Akustikgitarrenriffs und flotte Drums verpassen der Tanzlaune versprühenden Musik auch auf dem Zweitwerk „From The Valley To The Sea“ den nötigen Drive. -pat