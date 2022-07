In Decision & Adolescents

Das Releasekonzi der Karlsruher Dark-Waver im Kohi fiel noch glorreich mit dem 15. Hackerei-Jahresfest zusammen.

Jetzt bekommen auch alle treuen Geburtstagsgäste Gelegenheit, das „In Decision“-Debüt „ID“ live zu goutieren. Local Support: das Techno/Noise/Ambient-Duo Symbol Worship (Fr, 22.7.).

Und nach vielen Verschiebungen begrüßt Hackerei-Chef Plüschi endlich wieder seine erklärte Lieblingsband Adolescents und wird nicht der Einzige sein, der lauthals „Amoeba“ und „Kids Of The Black Hole“ mitschmettert. Support: Mean Birds (Sa, 23.7., !!!abgesagt!!!). -pat