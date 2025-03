Die finnische Soulsensation Ina Forsman geht im Frühjahr auf ausgedehnte Europatour, um ihr neues, aktuell noch unveröffentlichtes Album live vorzustellen.

Die herausragende Sängerin, Songwriterin und Performerin ist Finnlands eigene Retro-Soul-Kraftmaschine. Die „Soul-Witch Of The North“ veröffentlichte zuletzt ein Livealbum; mein Anspieltipp ist die subtil groovende Single „You Make Me Wanna Stay“, die sich vom Soul in den Reggae schleicht. Wichtige Info: Stehkonzert! -rw