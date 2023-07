Initiate & Move

Mosh’n’Thrash at its Best.

Zwei der momentan angesagtesten US-Hardcore-Bands touren zwischen dem „Imperfekt“ in Belgien und dem Berliner „My People Fest“ für elf Tage durch Europa. Und einen von lediglich zwei Deutschland-Gigs absolvieren die Kalifornier Initiate und Move aus Boston im Karlsruher Kulturzentrum Dose. -pat