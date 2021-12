INKA Afro Tunes #6 & #7

In unseren Dezember-Tunes am Sa, 4.12. beim Querfunk stellt Moderatorin Helen Osayame Ruppert wieder die besten und neuesten Afrobeat-Produktionen vor.

Weiter geht’s gleich an Neujahr: Am Sa, 1.1. folgt ein Top-50-Jahresrückblick 2021 – just Music! Sendezeit: 14 bis 16 Uhr. Nachzuhören dann auf www.mixcloud.com/inkastadtmagazin, auf der kuratierten „INKA Afro Tunes“-Spotify-Playlist landet man über www.inka-afro-tunes.de. -rowa