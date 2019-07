INKA-Sommer-Tunes 19

Die Hot Rotation aus der Musikredaktion des INKA Stadtmagazins.

Roger Waltz

Dammy Krane – „Enjoy Lagos“

Small Terry – „Pepper“

Payper Corleone – „Man On Duty Remix“

Gold Link – „Zulu Screams“

Koffee feat. Jane Macgizmo – „Blazin“

Burna Boy – „Gbona“

Runtown – „International Badman Killa“

DRB Lasgidi – „Toyin“

Runtown – „Goose Bumps“

M.I. Abaga – „Slow“



Patrick Wurster

Pascow – „Heute Jäger, morgen Taucher“

Bad Religion – „End Of History“

Danko Jones – „Lipstick City“

Kettcar – „Scheine in den Graben“

Great Again – „Just A Blues“

Clowns – „Freezing In The Sun“

Dritte Wahl – „Der Himmel über uns“ (All-Summertime-Favorite)



Friedemann Dupelius

Imaabs & Merca Bae – „1030“

Dinamarca – „Onizuka“

DJ Plead – „Ruby“

Abyusif – „Wahed Wahed“

YL – „Massilia“

Croatian Amor – „Point Reflex Blue“

Caterina Barbieri – „Fantas“

Duni & France ’98 – „Te Ha“