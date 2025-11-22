Mit seinen Releases ist das Leipziger Dark-Electro-Duo seit dem 2015er Debüt „Wake Up Call“ Stammgast auf den Toppositionen der Deutschen Alternative Charts.

Ihr kultiviertes Motto: „Wir töten die Stille“ – mit stampfenden Beats und Shouts, wobei Gründer und Komponist Andreas Engleitner und Sänger Bastian Polak auch mal nachdenklich stimmende, ruhige Töne anschlagen.

Ihre dystopischen Themen visualisieren Intent Outtake auch eindringlich auf der Bühne. Für den Winter ist der Nachfolger des Pole-Albums „Der stille Tod“ (2023) angekündigt.

Special Guest: Alex P.s Futurepop- und Aggrotechprojekt Painbastard, das mit „Kriegserklärung“ (2010) ebenfalls einen DAC-Spitzenreiter in der Diskografie stehen hat. -pat