Invsn & Foxing

Them Bones Booking, the Konzertorganisation formerly known as New Noise, präsentiert mit dem Refused-Gründer und Frontmann von The (International) Noise Conspiracy eine der schwedischen HC-Gottheiten.

Beim Gastspiel in der Alten Hackerei huldigen Dennis Lyxzén und seine Band Invsn (Sa, 6.7., 21.30 Uhr) aber eher den düster-getragenen 80er-Post-Punk-Klängen. Am Do, 4.7., bietet TBB um 19 Uhr in der Stadtmitte außerdem noch das US-Indie-Emo-Quintett Foxing auf. Support: Attic Stories. -pat