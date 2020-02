Seit sie im Sommer ihr Debütalbum „Planet Cool“ veröffentlicht hat, reichen die dänischen Gemarkungen nicht mehr aus.

Mit souligem Gesang, phonky Rap-Flow und eine energiegeladenen Liveshow, die für die „Danish Music Awards“ in der Kategorie „Best New Live Artist Of The Year“ nominiert war, eröffnet Iris Gold ein buntes Blumen-Power-Universum, das ihren großen Inspirationen Prince, Janelle Monáe, Lizzo und dem Wu-Tang Clan Tribut zollt. -pat