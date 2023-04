Irish Folk Nights 2023

Der Auftakt zur „Traditional Night“ am Freitag gebührt dem Trio The Stokes, bevor die Iren Billow Wood übernehmen.

Opener am Samstag sind The Krusty Moors in neuer Besetzung, gefolgt von der Connemara Stone Company und Tir nan Og. Diese sind derzeit mit Schandmaul auf Tour und haben sich u.a. beim „Maulbronner Klosterfest“ eine große Fangemeinde erspielt. -rw