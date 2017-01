Irish Folk Rock Party III

Zur third annual „Irish Folk Rock Party“ holen sich Karlsruhes Boys in Green namhafte Verstärkung.

Headliner ist die Folk-Punk-Crew von Mr. Irish Bastard aus Münster. Die Eröffnung des Minifestivals übernimmt Sean McGurrin, gefolgt von den Local Irish Heroes The Krusty Moors um Scruffy’s-Pub-Wirt Paul Burke. Apropos Getränke: Ausgeschenkt zu Bastard-Brechern wie „I Hope They Sell Beer In Hell“ wird ganz stilecht Guinness, Cider und Whiskey. -pat