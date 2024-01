Irish Folk Rock Party VIII

Scruffys und Jubez präsentieren die achte „Irish Folk Rock Party“.

The Krusty Moors um Sänger und Gitarrist Paul „Scruffy“ Burke, die mit traditionellem Folk-Rock, stimmungsvollen Fiddle-Tunes, Coversongs und eigenen Stücken echtes Pub-Feeling vermitteln, haben als Gäste diesmal neben u.a. Sean Mc Gurrin und Des Kelly „Germany’s Top-Irish-Folk-Band“ Paddy Goes To Holyhead dabei, die 35. Bühnenjubiläum feiern. -rw