Irnini Mons & Hoboken Division

Das aus Ex-Mitgliedern der Decibelles zusammensetze französische Rockquartett Irnini Mons nähert sich dem Post-Punk auf seinem Debüt „Une habitante touchée par une météorite“ ebenso schräg wie aufgeschlossen via Indie-, Progressive-, Pop- und Grungy-Rock.

Singen dürfen alle mal – solo, mehrstimmig, aber immer in der Sprache der Grande Nation! Zweite Band des Abends sind Hoboken Division aus Metz, die als DIY-Aktivisten ihre Bewunderung für Labels wie Bomp!, Sympathy For The Record oder Fat Possum und die Liebe zu Bands wie Burnside, The Jon Spencer Blues Explosion und Mississippi McDowell ausdrücken. -pat