Italo Disco #6

Popkultur // Artikel vom 20.09.2025

Glamour, Glitzer, Giorgio Moroder!

Bei DJ Dottore Vogel aka Patrick Birds sechster Edizione der Disco d’Amore kann man zu Klassikern wie „Dolce Vita“, „Comanchero“ oder „Tarzan Boy“, aber auch unbekannteren Perlen der Italo-Ära Bella figura auf dem Dancefloor machen! -pat

Sa, 20.9., 21 Uhr, Minestrone, Karlsruhe

