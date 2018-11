Iwishicouldstay Fest 2018

Zum ersten Mal feiert sich Iwishicouldstay, Karlsruher Klein-Label und DIY-Konzertveranstalter, mit einem Festival und versammelt dazu seine Lieblingsbands.

Das Line-up bilden The Deadnotes (Indie/Punk), Rivers & Tides (Alternative/Rock) und For Them All (Alternative Rock/Emo-Punk), dazu Sorry For Escalating (Alternative Pop-Punk) aus Waldbronn und Finding Harbours (KA, Melodic Indie-Punk/Emo). Wie auch im Kohi kommen nur Vereinsmitglieder ins P8; Gutscheine für die Panorama-Probemitgliedschaft gibt’s über www.iwishicouldstay.com oder in Mo’s Plattenladen (Sa, 17.11., 17 Uhr).

Außerdem House und Downtempo vom Kollektiv Liebe (Sa, 24.11., 22 Uhr), Konzerte der Stuttgarter Indie-Bands Into The Fray und Eau Rouge (Fr, 23.11., 20 Uhr), der Punk-Dreier Gordon Bleu (Köln,) Reiche Weiße Cis Männer und Die Hausverwaltung aus KA (Fr, 30.11., 20 Uhr) sowie die österreichischen Punkrocker Gisela (Fr, 7.12., 20 Uhr).

Bereits am Do, 15.11. ab 19 Uhr präsentiert „Children Of The Grave“-Bookings das vierte Shoegaze-Package im P8: Mit dabei sind Shun aus Münster, Linhay aus Kiel und die Berliner Yeahrs. -pat