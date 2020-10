Jakob Bänsch Collective

17 Jahre jung ist Jakob Bänsch.

Der Pforzheimer Trompeter hat ein Sextett aus talentierten und preisgekrönten Jung-StudentInnen um sich geschart, die in Landes- und Bundesjugendjazzorchestern zu Hause sind: Jakob Manz (Alt-Sax), Lukas Wögler (Tenor-Sax), Moritz Langmaier (Piano), Loreen Sima (Bass) und Malte Wiest (Drums). So trifft jugendliche Ausdrucksfreude auf eine bereits in jungen Jahren gereifte Professionalität.

Kern des neuen Programms sind Modern-Jazz-Kompositionen von etwa Miles Davis, John Coltrane oder Herbie Hancock, die Jakob Bänsch neu arrangiert hat. -fd